Messi al PSG, esplicito il tecnico del Brest: “Il suo arrivo mi eccita” (Di domenica 8 agosto 2021) Michel Der Zakarian, allenatore del Brest, è stato interpellato circa la conferenza stampa d’addio di Lionel Messi e del possibile approdo al PSG. E, dopo la gara con l’Olympique Lione (finita 1-1, esordio in Ligue 1), la sua risposta ha lasciato tutti a bocca aperta, suscitando l’ilarità della sala stampa: “Straordinario, sarebbe straordinario. Non sarà educato, ma lo dico: è una cosa che me lo fa venire duro. Messi è un super calciatore. Diciamo che abbiamo un campionato di merda, tante cose sbagliate, ma se viene a giocare qui sarebbe straordinario e lo celebreremmo tutti”, ha affermato coloritamente il ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Michel Der Zakarian, allenatore del, è stato interpellato circa la conferenza stampa d’addio di Lionele del possibile approdo al PSG. E, dopo la gara con l’Olympique Lione (finita 1-1, esordio in Ligue 1), la sua risposta ha lasciato tutti a bocca aperta, suscitando l’ilarità della sala stampa: “Straordinario, sarebbe straordinario. Non sarà educato, ma lo dico: è una cosa che me lo fa venire duro.è un super calciatore. Diciamo che abbiamo un campionato di merda, tante cose sbagliate, ma se viene a giocare qui sarebbe straordinario e lo celebreremmo tutti”, ha affermato coloritamente il ...

