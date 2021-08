Lautaro pensa solo all’Inter | “Contento di essere tornato”

(Di domenica 8 agosto 2021) Prima amichevole dopo la pausa estiva perMartinez in maglia nerazzurra. L’argentino ha giocato titolare contro il Parma e ha iniziato a mettere minuti nelle gambe. “Il Toro” per ora nonalle voci di mercato e sui social scrive: “Felice di, forza Inter”. I tifosi nerazzurri si augurano, che, dopo l’addio di Lukaku e Hakimi, almenopossa restare e continuare il suo progetto con l’Inter. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daJavier Martinez (@martinez) Foto: ...

E la Roma pensa ad Abraham... Tammy Abraham... Lautaro resta all'Inter. L'agente di Lautaro: "Resta all'Inter, è felice". Nelle ultime ore si sono fatte insistenti alcune voci di mercato dall'Inghilterra che davano Lautaro Martinez vicino al Tottenham per una cifra pari a... Al centro di tante voci di mercato, Lautaro Martinez almeno per il momento spazza via le incertezze con un post sui social che sembra non lasciare spazio a interpretazione: "Felice di tornare, forza Inter"