Inter, per Vlahovic offerto anche Sensi: no della Fiorentina (Di domenica 8 agosto 2021) L’Inter insiste con la Fiorentina per Vlahovic Tra i profili seguiti dall’Inter per sostituire il partente Lukaku c’è anche Dusan Vlahovic della Fiorentina. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha provato ad inserire nella trattativa anche Stefano Sensi, che piace ai dirigenti viola e al neo allenatore Italiano, senza però riuscire ad abbattere la resistenza del Club di Commisso. “I dirigenti nerazzurri hanno subito provato a contattare gli uomini di Rocco Commisso per provare ad acquistare il ... Leggi su intermagazine (Di domenica 8 agosto 2021) L’insiste con laperTra i profili seguiti dall’per sostituire il partente Lukaku c’èDusan. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha provato ad inserire nella trattativaStefano, che piace ai dirigenti viola e al neo allenatore Italiano, senza però riuscire ad abbattere la resistenza del Club di Commisso. “I dirigenti nerazzurri hanno subito provato a contattare gli uomini di Rocco Commisso per provare ad acquistare il ...

Advertising

DiMarzio : #Lukaku sempre più vicino al @ChelseaFC: ottimismo per la chiusura a 115 milioni senza contropartite @Inter @SkySport #calciomercato - DiMarzio : L’@Inter non accetta contropartite dal @ChelseaFC per @RomeluLukaku9 perché vuole scegliersi i giocatori da prender… - DiMarzio : #Calciomercato | Ecco le due proposte a cui sta pensando il @ChelseaFC per convincere l'@Inter a lasciar partire… - Smashdevil1 : RT @paolo_o_pazz: trovo bizzarro che stasera milan e juve vadano a giocare contro real e barcellona che sono il top e l'inter vada a parma… - Fe28Soap : @it_inter @PeruginiRoberto che se lo mettesse su per il culo -