Incidente Capri, si tenta la rimozione del minibus senza l’elicottero (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – E’ tramontata l’ipotesi di rimuovere con un elicottero il minibus precipitato su uno stabilimento balneare di Marina Grande, lo scorso 22 giugno a Capri: i vigili del fuoco, infatti, da domani mattina, tenteranno di prelevarlo con l’ausilio di alcune gru. L’intervento si annuncia delicato e proprio per questo motivo approderà sull’isola personale specializzato inviato appositamente da Napoli. Successivamente dovrebbero iniziare gli accertamenti irripetibili della Procura di Napoli finalizzate ad accertare le cause del grave Incidente stradale costato la vita all’autista, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – E’ tramontata l’ipotesi di rimuovere con un elicottero ilprecipitato su uno stabilimento balneare di Marina Grande, lo scorso 22 giugno a: i vigili del fuoco, infatti, da domani mattina, tenteranno di prelevarlo con l’ausilio di alcune gru. L’intervento si annuncia delicato e proprio per questo motivo approderà sull’isola personale specializzato inviato appositamente da Napoli. Successivamente dovrebbero iniziare gli accertamenti irripetibili della Procura di Napoli finalizzate ad accertare le cause del gravestradale costato la vita all’autista, ...

