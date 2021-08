Il Paradiso delle Signore, trame dal 9 al 13 agosto: Cosimo e Gabriella in crisi (Repliche) (Di domenica 8 agosto 2021) Il Paradiso delle Signore continua a tenere compagnia al pubblico di Rai 1 con le Repliche delle ultime stagioni. Le trame dal 9 al 13 agosto focalizzeranno l'attenzione sulla crisi di coppia tra Marta e Vittorio e Gabriella e Cosimo. In particolare, la stilista sarà molto felice per aver vinto un prestigioso premio da parte della Camera Nazionale della Moda e chiederà al marito di accompagnarla alla cerimonia di premiazione, ma il giovane declinerà l'invito a causa del malumore per la sua guerra personale contro ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 8 agosto 2021) Ilcontinua a tenere compagnia al pubblico di Rai 1 con leultime stagioni. Ledal 9 al 13focalizzeranno l'attenzione sulladi coppia tra Marta e Vittorio e. In particolare, la stilista sarà molto felice per aver vinto un prestigioso premio da parte della Camera Nazionale della Moda e chiederà al marito di accompagnarla alla cerimonia di premiazione, ma il giovane declinerà l'invito a causa del malumore per la sua guerra personale contro ...

