Feste organizzate violando le norme anticovid: chiusi 2 locali a Licola (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Un verbale “salato” e la chiusura per cinque giorni: sono i provvedimenti presi a carico di due locali di intrattenimento sul litorale di Licola, a Pozzuoli, per aver organizzato eventi musicali senza rispettare le norme anti Covid. Sanzionati anche i titolari di due bar nel centro storico per somministrazione di alcolici a minori. Nel primo dei due locali dove era in corso la festa, sono state trovate circa 500 persone in piedi, assembrate e prive di dispositivi di protezione individuale. Consumavano cibo e bevande ascoltando musica dal vivo. Oltre alla sanzione prevista dalla ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Un verbale “salato” e la chiusura per cinque giorni: sono i provvedimenti presi a carico di duedi intrattenimento sul litorale di, a Pozzuoli, per aver organizzato eventi musicali senza rispettare leanti Covid. Sanzionati anche i titolari di due bar nel centro storico per somministrazione di alcolici a minori. Nel primo dei duedove era in corso la festa, sono state trovate circa 500 persone in piedi, assembrate e prive di dispositivi di protezione individuale. Consumavano cibo e bevande ascoltando musica dal vivo. Oltre alla sanzione prevista dalla ...

anteprima24 : ** Feste organizzate violando le norme anticovid: chiusi 2 locali a Licola ** - 1f6eed3c8c1c4e4 : Scusi Minchiolini va sempre alle feste organizzate dallo sgorla Signorini ?!? - OldFashioned487 : Ma pure voi quando organizzate le vostre feste avete l'ansia a palate o sono io che sono pazza? - mabosisc : @av28av @HuffPostItalia @borrillo62 Rispondi ma non hai letto quanto ti ho allegato. Le feste organizzate da QUALSI… - BlackMagicia251 : RT @jinstellina: No, non vado a feste di laurea con sconosciuti organizzate in villette in mezzo al nulla, detective Conan mi ha cresciuta… -