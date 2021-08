Crespo: «Non credo che il Napoli abbia la rosa per puntare allo scudetto» (Di domenica 8 agosto 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Hernan Crespo, oggi allenatore del San Paolo. Parla della prossima stagione della Serie A, ormai alle porte. L’Inter si è indebolita parecchio dando via Lukaku. «Era una corazzata, ma adesso è andato via Hakimi e se ne va Lukaku. Simone Inzaghi avrà un duro lavoro: bisogna dimenticare in fretta i successi e mettersi a sgobbare per nuovi traguardi. In più c’è l’eredità di Conte che pesa parecchio». Sulla Juve di Allegri: «Max è una garanzia. Gli chiedi qualcosa e lui te la porta. Non si sbaglia. Finora, perlomeno, è sempre stato così. E poi in questo campionato ci sarà un Dybala in più. Mi aspetto grandi cose da lui, così come me le ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 agosto 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Hernan, oggi allenatore del San Paolo. Parla della prossima stagione della Serie A, ormai alle porte. L’Inter si è indebolita parecchio dando via Lukaku. «Era una corazzata, ma adesso è andato via Hakimi e se ne va Lukaku. Simone Inzaghi avrà un duro lavoro: bisogna dimenticare in fretta i successi e mettersi a sgobbare per nuovi traguardi. In più c’è l’eredità di Conte che pesa parecchio». Sulla Juve di Allegri: «Max è una garanzia. Gli chiedi qualcosa e lui te la porta. Non si sbaglia. Finora, perlomeno, è sempre stato così. E poi in questo campionato ci sarà un Dybala in più. Mi aspetto grandi cose da lui, così come me le ...

