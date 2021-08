Call of Duty: Modern Warfare 3, remaster smentita da Activision – Notizia – Xbox 360Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 8 agosto 2021) La chiacchierata remaster di Call of Duty: Modern Warfare 3 non esiste: Activision ha smentito i rumor delle ultime settimane.. La remaster di Call of Duty: Modern Warfare 3 è stata smentita da Activision: il publisher ha voluto porre un freno alle voci che circolavano ormai da alcune settimane sul possibile ritorno del gioco in un’edizione rimasterizzata. La Notizia dell’uscita di Call of Duty: Modern ... Leggi su helpmetech (Di domenica 8 agosto 2021) La chiacchieratadiof3 non esiste:ha smentito i rumor delle ultime settimane.. Ladiof3 è statada: il publisher ha voluto porre un freno alle voci che circolavano ormai da alcune settimane sul possibile ritorno del gioco in un’edizione rimasterizzata. Ladell’uscita diof...

Advertising

Fe28Soap : @benstar2791 @SoloInter16 visto che amano giocare a Call Of Duty - deboshallo : Nessuno gioca più a Call of Duty - Modern Warfare ?? - codnewsitalia : COD ITA : secondo quanto riportato da Modernwarzone, il marchio T-Mobile sarebbe stato rimosso dai siti Web della l… - polmor05 : @R0CKET_FN @EsportsTorneos1 @elcrazygmz @TeamHeretics JAJASHSJAJSJSJDJSJS 'poca gente ve call of duty o valorant'.… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Call of Duty Black Ops Cold War: trailer e data di uscita per la Stagione 5) è stato pubb… -