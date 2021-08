Amichevoli: l’Inter vince a Parma 2-0. A segno Brozovic e Vecino (Di domenica 8 agosto 2021) l’Inter vince a Parma in amichevole per 2-0. Le reti entrambe nella ripresa, al 59? gol di Brozovic e al 69? il raddoppio di Vecino. Partita che ha visto Inzaghi ruotare quasi tutti i suoi elementi, ottenendo risposte positive da tanti di essi. Nel Parma neanche in panchina Gigi Buffon. Partita condizionata dalla protesta della Curva Nord dell’Inter, il cuore del tifo nerazzurro, che nel settore ospiti del Tardini ha esposto striscioni contro Zhang e protestato per la cessione dei pezzi pregiati della rosa campione d’Italia come Lukaku. Foto: Twitter Inter L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021)in amichevole per 2-0. Le reti entrambe nella ripresa, al 59? gol die al 69? il raddoppio di. Partita che ha visto Inzaghi ruotare quasi tutti i suoi elementi, ottenendo risposte positive da tanti di essi. Nelneanche in panchina Gigi Buffon. Partita condizionata dalla protesta della Curva Nord del, il cuore del tifo nerazzurro, che nel settore ospiti del Tardini ha esposto striscioni contro Zhang e protestato per la cessione dei pezzi pregiati della rosa campione d’Italia come Lukaku. Foto: Twitter Inter L'articolo ...

30nov07 : @Inter L'unica cosa che non date via, sono le dirette delle amichevoli... - silvio_grande : Amichevoli di oggi: Real Madrid vs Milan Barcellona vs Juventus Giusto per sentire l' aria di Champions Parma vs I… - AndreaInterNews : Non puzza un po' il fatto che l'Inter in questo pre-campionato abbia organizzati amichevoli con Crotone e Parma, ap… - sportface2016 : La #Salernitana viene sconfitta in rimonta dall'#AstonVilla in amichevole: in rete per gli inglesi anche l'ex… - Fprime86 : RT @SkySport: Napoli-Ascoli, Milan-Real, l'Inter a Parma. E c'è Barcellona-Juventus: tutto su Sky. La guida tv ? #SkySport #Napoli #Milan #… -

