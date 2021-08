Pass sanitario obbligatorio in Francia: le regole dal 9 agosto (Di sabato 7 agosto 2021) . Cosa bisogna sapere. Tra i primi grandi Paesi a introdurre il certificato Covid obbligatorio per accedere a locali e servizi pubblici, in Francia da lunedì 9 agosto il Pass sanitario sarà richiesto nei bar, nei bistrò, nei caffè, nei ristoranti e sui mezzi di trasporto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 7 agosto 2021) . Cosa bisogna sapere. Tra i primi grandi Paesi a introdurre il certificato Covidper accedere a locali e servizi pubblici, inda lunedì 9ilsarà richiesto nei bar, nei bistrò, nei caffè, nei ristoranti e sui mezzi di trasporto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Pass sanitario √ Petra Magoni si rifiuta di fare il tampone: annullato il concerto È successo ieri sera, venerdì 6 agosto, nel primo giorno in cui è entrato in vigore il green pass. ...di avere una dimostrazione di negatività al virus conforme alle direttive del sistema sanitario ...

Green Pass: decine di migliaia in piazza in Francia In Francia il pass sanitario, approvato nei giorni scorsi dalla Corte Costituzionale, entrerà in vigore lunedì prossimo. Per accedere a bar e ristoranti, teatri o fiere, o per fare viaggi di lunga ...

Stretta sui controlli negli aereoporti piemontesi in vista dei rientri a tutti i possessori di Green pass o altro documento che attesti una avvenuta vaccinazione o guarigione oppure l'effettuazione di un tampone negativo. Una terza fila con personale sanitario di ...

