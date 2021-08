Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Palmisano: 'Ho sognato di prendere l'oro' - - CorriereCitta : Palmisano: “Ho sognato di prendere l’oro” - LaStampaTV : VIDEO | Antonello Palmisano: 'Ho sognato la mia gara: sapevo di vincere l'oro' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Antonello Palmisano: 'Ho sognato la mia gara: sapevo di vincere l'oro' - apeindiana : RT @repubblica: Antonello Palmisano: 'Ho sognato la mia gara: sapevo di vincere l'oro' -

Ultime Notizie dalla rete : Palmisano sognato

Corriere TV

Così Antonella, oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo. 'Nella notte - spiega l'atleta pugliese - hola mia gara così come l'ho fatta: ho segnato di prendere ...E quindi ho detto se l'holo posso fare. All'inizio della gara avevo due occhi gonfi ma la convinzione, ero sicura di quello che volevo andarmi a prendere' ha detto Antonella, dopo ...Con 38 medaglie in ben 17 discipline l’Italia supera il primato di 36 podi di Los Angeles e Roma nel 1960. Le ultime tre vittorie sono firmate da Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, da Luigi Bu ...Tre ori bellissimi per gli italiani nel day 14 ( con diretta integrale su Discovery+, 200 ore anche su Rai) grazie a Palmisano, Busà e al ...