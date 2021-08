MotoGP, Fabio Quartararo: “Partire in prima fila è fondamentale, sono molto contento” (Di sabato 7 agosto 2021) Fabio Quartararo esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria, decima tappa del Motomondiale 2021. Il pilota Yamaha conclude al terzo posto alle spalle del nostro Francesco Bagnaia e dello spagnolo Jorge Martin. Il leader del Mondiale accede in prima fila al termine di una Q2 incerta fino all’ultimo giro. Il transalpino ha perso il best lap del turno per aver oltrepassato i limiti della pista all’uscita della penultima curva, un tratto in cui non è semplice restare nei limiti del tracciato. Il centauro francese ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “Mi spiace ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021)esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria, decima tappa del Motomondiale 2021. Il pilota Yamaha conclude al terzo posto alle spalle del nostro Francesco Bagnaia e dello spagnolo Jorge Martin. Il leader del Mondiale accede inal termine di una Q2 incerta fino all’ultimo giro. Il transalpino ha perso il best lap del turno per aver oltrepassato i limiti della pista all’uscita della penultima curva, un tratto in cui non è semplice restare nei limiti del tracciato. Il centauro francese ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Mi spiace ...

