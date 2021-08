Molestatore seriale di viaggiatrici acciuffato Arezzo (Di sabato 7 agosto 2021) Molestatore seriale di viaggiatrici acciuffato: aggrediva e palpeggiava a bordo di treni e bus finalmente e stato arrestato. Gli accertamenti hanno preso avvio a fine dello scorso maggio in seguito alla denuncia sporta dalla madre di una 15enne. Le sue vittime erano tutte giovanissime, sole e indifese. A loro si avvicinava cautamente e dopo averle Leggi su periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021)di: aggrediva e palpeggiava a bordo di treni e bus finalmente e stato arrestato. Gli accertamenti hanno preso avvio a fine dello scorso maggio in seguito alla denuncia sporta dalla madre di una 15enne. Le sue vittime erano tutte giovanissime, sole e indifese. A loro si avvicinava cautamente e dopo averle

Ultime Notizie dalla rete : Molestatore seriale Palpeggiatore seriale molesta ragazzine in treno Nel maggio scorso presso il Commissariato di polizia di Montevarchi si è presentata la mamma di una quindicenne valdarnese per sporgere denuncia - querela nei confronti di un cittadino straniero che ...

La Polizia di Stato rintraccia un molestatore seriale di viaggiatrici Verso la fine di maggio 2021 presso il Commissariato PS di Montevarchi la madre di una quindicenne sporgeva denuncia / querela nei confronti di un cittadino straniero che sulla tratta ferroviaria ...

Palpeggia adolescente sul treno: in manette Arrestato un egiziano che si era già macchiato segli stessi reati. La polizia lo arresta grazie . alla denuncia di una mamma ...

