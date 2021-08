Litoranea | incidente a catena coinvolge cinque auto | bambini in ospedale

(Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – Gravestradale sulladi Battipaglia, non lontano dalla zona in cui sorge il parco acquatico Aquafarm. Per motivi al vaglio delle Forze dell’Ordine, benvetture sono rimaste coinvolte. Sul posto sono subito giunteambulanze, tre dell’Humanitas e due della Vo.Pi. Tra i feriti trasportati all’anche alcuni. Nessun ferito sarebbe comunque in gravi condizioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

