Incendio ad Archi: poliziotti salvano coppia di anziani intrappolati in casa (Di sabato 7 agosto 2021) Incendio ad Archi: le Volanti salvano una coppia di anziani intrappolati in casa dalle fiamme Incendio ad Archi: Il malfunzionamento di un elettrodomestico la causa dell’Incendio sviluppatosi in cucina. Ennesimo intervento in città delle Volanti. Un positivo esempio di dedizione al dovere e spirito di altruismo. Lo scorso pomeriggio, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Leggi su periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021)ad: le Volantiunadiindalle fiammead: Il malfunzionamento di un elettrodomestico la causa dell’sviluppatosi in cucina. Ennesimo intervento in città delle Volanti. Un positivo esempio di dedizione al dovere e spirito di altruismo. Lo scorso pomeriggio, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e

Advertising

infoitinterno : Archi, anziana coppia salvata da un incendio in casa - citynowit : ?? Gli Agenti hanno messo in salvo una coppia di anziani che non riusciva ad abbandonare l’abitazione - tempostretto : Un nuovo articolo: (Archi, anziana coppia salvata da un incendio in casa) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ul… - DemetanTed : Darling ciò che rimane dell’incendio dall’altra parte a ritroso.. Vedi Quel punto tra gli archi? Percorrendolo in… -