Incendio a Torino Nizza Millefonti: furgone prende fuoco mentre è in marcia lungo il corso (Di sabato 7 agosto 2021) Attimi di paura, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 6 agosto 2021, in corso Unità d'Italia a Torino, davanti al Palazzo del Lavoro. Un furgone ha infatti preso improvvisamente fuoco mentre era in ... Leggi su torinotoday (Di sabato 7 agosto 2021) Attimi di paura, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 6 agosto 2021, inUnità d'Italia a, davanti al Palazzo del Lavoro. Unha infatti preso improvvisamenteera in ...

emergenzavvf : #Vigilidelfuoco al lavoro da stamattina alle 8 per l’#incendio in un deposito di materiali edili in via Villafranca… - CorriereTorino : Incendio in un alloggio a San Salvario, tre intossicati - ObiettivoNews1 : TORINO – Incendio alloggio in via Giacosa, tre persone intossicate - Clod40206547 : RT @emergenzavvf: #Vigilidelfuoco al lavoro da stamattina alle 8 per l’#incendio in un deposito di materiali edili in via Villafranca, a #T… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Terzo Valico a Fraconalto, brucia escavatore: fiamme in galleria -

TORINO " Incendio alloggio in via Giacosa, tre persone intossicate TORINO - I Vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti questa notte, sabato 7 agosto, poco prima delle 5 in via Giacosa a Torino per l'incendio di un alloggio. Le fiamme si sono sviluppate al terzo piano di una palazzina, sul posto due squadre due autoscale, il carro autoprotettori. Le operazioni sono ancora in corso ...

