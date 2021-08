In Italia 6.902 casi, positività al 2,3% (Di sabato 7 agosto 2021) AGI - Cresce il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: nel bollettino di sabato 7 agosto sono 6.902, con un aumento di 303 unità rispetto all giorno prima. Ma sono di più anche i tamponi processati, 293.863, +49.206, tanto è vero che l'indice di positività è sceso al 2,3% dal 2,7% di 24 ore prima. I decessi sono 22 (24) per un totale di vittime dall'inizio della pandemia pari a 128.209. Incremento dei ricoveri nei reparti ordinari che sono al momento 2.533 (+84) e del numero dei malati in terapia intensiva, 288 (+11), con 29 ingressi giornalieri (-3). La Sicila la regione con più casi Le persone attualmente positive sono ... Leggi su agi (Di sabato 7 agosto 2021) AGI - Cresce il numero di nuovidi coronavirus in Italia: nel bollettino di sabato 7 agosto sono 6.902, con un aumento di 303 unità rispetto all giorno prima. Ma sono di più anche i tamponi processati, 293.863, +49.206, tanto è vero che l'indice diè sceso al 2,3% dal 2,7% di 24 ore prima. I decessi sono 22 (24) per un totale di vittime dall'inizio della pandemia pari a 128.209. Incremento dei ricoveri nei reparti ordinari che sono al momento 2.533 (+84) e del numero dei malati in terapia intensiva, 288 (+11), con 29 ingressi giornalieri (-3). La Sicila la regione con piùLe persone attualmente positive sono ...

Advertising

RaiNews : #Coronavirus: 6.902 nuovi casi e 22 morti da ieri in Italia - cremaonline : #Covid19: sono 6.902 i nuovi casi positivi in #Italia, 22 i decessi [guarda la mappa interattiva del territorio naz… - cremaonline : #Covid19: sono 6.902 i nuovi casi positivi in Italia, 22 i decessi [guarda la mappa interattiva del territorio naz… - NewsElezioni : Covid, 6.902 nuovi contagi e 22 vittime Sono 6.902 i positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore, 6.599 il gior… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Italia 6.902 nuovi casi con 293.863 tamponi e 22 morti #coronavirus -