(Di sabato 7 agosto 2021) La, a circa venti giorni dall’inizio del campionato di Serie A/2022, si prepara a disputare una nuovacontro l’. Gli uomini guidati da Vincenzo Italiano, in vista della prima giornata contro la Roma, scenderanno in campo nella giornata odierna di sabato 7 agosto alle ore 19:00. La partita non dovrebbe essere trasmessa intv ma sarà disponibile insu TimVision, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso un live testuale. SEGUI IL LIVE SportFace.

Advertising

zazoomblog : Fiorentina-Espanyol streaming e diretta tv: dove vedere amichevole - #Fiorentina-Espanyol #streaming - Pall_Gonfiato : Dove vedere #Fiorentina-#Espanyol, #streaming #gratis e #direttatv in chiaro #amichevole? - dimitri_conti : Un’intervista che vi consiglio di leggere particolarmente. Chiacchierata con Nicola #Innocentin, organizzatore dell… - LucaGiovagnoni : @pasqualinipatri Invece Fiorentina Espanyol e Atalanta West Ham so due partitelle senza contare Lazio Twente ma limortaccivostra - violanews : ??#UnbeatablesCup i convocati dell'@RCDEspanyol #Fiorentina #Espanyol ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Espanyol

La Roma di Mourinho sfida il Betis a Siviglia nella sfida valida per l'Unbeatables Cup, nuovo torneo coned. . Si fa invece sul serio in Francia, con la prima giornata di Ligue 1 ...Il calcio torna allo stadio Franchi. Nel finesettimana sono in programma due partite amichevoli che vedranno lascendere in campo sabato sera contro l'e domenica mattina contro il Montevarchi. Come disposto dalla Questura scatteranno i provvedimenti soft adottati in occasione delle ultime ...Fiorentina-Espanyol oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2021. Tutte le informazioni sul match ...La Fiorentina è attesa dall'amichevole con l'Espanyol: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.