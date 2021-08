Covid,”il 90% dei pazienti in rianimazione non è vaccinato” (Di sabato 7 agosto 2021) “I dati disponibili indicano che le persone che vanno in rianimazione per l’80-90% dei casi sono non vaccinate. E questa è una dimostrazione di quanto importante sia il vaccino”. Lo dice all’Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo). “Invito gli italiani che non vogliono vaccinarsi a fare una forte riflessione e a comprendere come queste malattie infettive richiedono a tutti noi un impegno importante, ovvero essere disponibili a vaccinarsi”, aggiunge. E non si tratta di un impegno solo come italiani, sottolinea Anelli. “Il problema, in questo caso, riguarda tutto il mondo. La determinazione ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 agosto 2021) “I dati disponibili indicano che le persone che vanno inper l’80-90% dei casi sono non vaccinate. E questa è una dimostrazione di quanto importante sia il vaccino”. Lo dice all’Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo). “Invito gli italiani che non vogliono vaccinarsi a fare una forte riflessione e a comprendere come queste malattie infettive richiedono a tutti noi un impegno importante, ovvero essere disponibili a vaccinarsi”, aggiunge. E non si tratta di un impegno solo come italiani, sottolinea Anelli. “Il problema, in questo caso, riguarda tutto il mondo. La determinazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 90% Turismo in Toscana: l'anno del Covid segna un - 76% di stranieri I dati del 2020, attesi, certamente rimangono e costituiscono l'impatto del Covid su un segmento ... Il calo dal Nord America è superiore, alla fine dell'anno, al 90% , così come da India e Cina. ...

Vaccini in Calabria, il report del governo: somministrate 16mila dosi in un giorno Nelle ultime 24 ore sono state circa 16.000 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale su scala nazionale la Calabria resta in ...

