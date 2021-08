Conte fa festa mentre nel M5S è fuggi-fuggi. A Milano i grillini scompaiono pure dal Consiglio (Di sabato 7 agosto 2021) “Hai voluto la bicicletta? E ora pedala!“. Chissà se nella testa di Giuseppe Conte comincia a ronzare questo detto, sempre pronto a scattare ogni qualvolta ci si accorge che in fondo la spesa non vale l’impresa. O, meglio, quando la sua riuscita si rivela inversamente proporzionale all’ostinazione con cui l’abbiamo perseguita. E a diventare leader dei 5Stelle una volta disarcionato dalla poltrona più alta di Palazzo Chigi, Conte ci teneva davvero. E ora eccolo qua, alle prese con il Movimento più pazzo di sempre, capace di dilapidare in soli due anni più della metà del patrimonio elettorale affidatogli dagli italiani. Dal canto suo, il diretto interessato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 agosto 2021) “Hai voluto la bicicletta? E ora pedala!“. Chissà se nella testa di Giuseppecomincia a ronzare questo detto, sempre pronto a scattare ogni qualvolta ci si accorge che in fondo la spesa non vale l’impresa. O, meglio, quando la sua riuscita si rivela inversamente proporzionale all’ostinazione con cui l’abbiamo perseguita. E a diventare leader dei 5Stelle una volta disarcionato dalla poltrona più alta di Palazzo Chigi,ci teneva davvero. E ora eccolo qua, alle prese con il Movimento più pazzo di sempre, capace di dilapidare in soli due anni più della metà del patrimonio elettorale affidatogli dagli italiani. Dal canto suo, il diretto interessato ...

Advertising

Paolo22901759 : RT @scandura: Scusate se guasto la festa al catering de 'Il Governo Dei Migliori'. Ci sono due navi con 820 Persone che da giorni chiedono… - Queen_Mary_Na : @SantucciFulvio @stebellentani Lo step mentale è stato fatto dopo, per tutti, compreso Conte (su cui ricade la magg… - alfo_lanzieri : #Conte definisce 'una festa di partecipazione democratica', 62mila persone che votano lui, senza sfidanti, quale le… - MansiSamuele : RT @Raffael31870221: Di Giuseppe Conte 'Oggi è un grande giorno, una grande festa di partecipazione democratica, in particolare per tutti… - Grunf74 : RT @ebreieisraele: A #Napoli strada per #Arafat, protesta la Comunità #ebraica ma come si dice passata la festa gabbato lo santu o questo #… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte festa Conte eletto presidente del M5s: "Restituiamo dignità alla Politica con la P maiuscola" "Una festa della democrazia diretta", come l'hanno definita i vertici del Movimento annunciando i ... Leggi anche M5S vara nuovo statuto di Conte, Crimi gongola: 'Mai avuta una partecipazione così alta..

Conte eletto presidente dei Cinquestelle ... che piace a noi': questo l'impegno assunto da Giuseppe Conte dopo la votazione che lo ha eletto nuovo presidente del M5s. 'Questi appuntamenti si stanno rivelando una grande festa di partecipazione ...

Conte fa festa mentre nel M5S è fuggi-fuggi. A Milano i grillini scompaiono pure dal... Secolo d'Italia Ferragosto badiese: la grande festa è cominciata! Al via il 75esimo Ferragosto badiese. È iniziata ieri, con il tradizionale taglio del nastro inaugurale, la kermesse ferragostana del comune altopolesano che è stata anticipata giovedì sera dalla pres ...

Dalla Giunta Festa via libera al Bilancio di Previsione Il Comune di Avellino ha approvato in Giunta il documento contabile che delinea le previsioni di spesa per il prossimo triennio. Ora il bilancio passa all’attenzione del Revisori dei conti per eventua ...

"Unadella democrazia diretta", come l'hanno definita i vertici del Movimento annunciando i ... Leggi anche M5S vara nuovo statuto di, Crimi gongola: 'Mai avuta una partecipazione così alta..... che piace a noi': questo l'impegno assunto da Giuseppedopo la votazione che lo ha eletto nuovo presidente del M5s. 'Questi appuntamenti si stanno rivelando una grandedi partecipazione ...Al via il 75esimo Ferragosto badiese. È iniziata ieri, con il tradizionale taglio del nastro inaugurale, la kermesse ferragostana del comune altopolesano che è stata anticipata giovedì sera dalla pres ...Il Comune di Avellino ha approvato in Giunta il documento contabile che delinea le previsioni di spesa per il prossimo triennio. Ora il bilancio passa all’attenzione del Revisori dei conti per eventua ...