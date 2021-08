Boost | chiesto il concordato in bianco E la produzione di agende continua

(Di sabato 7 agosto 2021) La domanda presentata venerdì 6 agosto al Tribunale di Bergamo, dopo un tentativo di ristrutturazione non andato in porto. Il presidente Carrara: è lo strumento più idoneo per tutelare attività e dipendenti. Lunedì assemblea sindacale.

...del 28 luglio di Francesca Marsili Resta incandescente la situazione allo stabilimentodi ... Nonostante l'azienda in quella occasione avevaancora pochi giorni per delineare il percorso ...La Icar, due fabbriche di condensatori fra Monza e Bergamo, hail fallimento. E di lavorare gratis ad agosto a quasi 200 persone. Crisi vera, come quella della, cartotecnica di Cenate (...Le voci che si rincorrono ormai da tempo sulla bocca di sindacalisti e lavoratori, hanno trovato un fondamento. Il concordato preventivo non è più solo un’ipotesi: è diventat ...2' di lettura 30/07/2021 - In merito alla vicenda dei lavoratori della ditta Boost SpA, il Partito Comunista Italiano esprime tutta la solidarietà, in merito al disagio che coinvolge 100 lavoratori e ...