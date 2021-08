Atalanta, Gasperini: «Contento di Demiral e Musso. Percassi è sul pezzo» (Di sabato 7 agosto 2021) Gian Piero Gasperini commenta la sconfitta in amichevole contro il West Ham: ecco le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell’Atalanta dopo la sconfitta in amichevole contro il West Ham. Demiral – «Ha fatto bene, ma anche Musso. Sono giocatori già selezionati, che hanno una capacità di tenuta dell’avversario di livello. È un bel segnale, chiaro che ci vuole applicazione e disponibilità totale. Entrambi ci daranno qualcosa di buono». ROTAZIONI – «Faremo una partita mercoledì, poi sabato sfideremo la Juventus. Sono delle conferme ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Gian Pierocommenta la sconfitta in amichevole contro il West Ham: ecco le parole del tecnico dell’Gian Pieroha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell’dopo la sconfitta in amichevole contro il West Ham.– «Ha fatto bene, ma anche. Sono giocatori già selezionati, che hanno una capacità di tenuta dell’avversario di livello. È un bel segnale, chiaro che ci vuole applicazione e disponibilità totale. Entrambi ci daranno qualcosa di buono». ROTAZIONI – «Faremo una partita mercoledì, poi sabato sfideremo la Juventus. Sono delle conferme ...

