Arrestata Maria Licciardi, 'Lady Camorra', mentre tentava la fuga in Spagna (Di sabato 7 agosto 2021) La settantenne, capo dell'omonimo clan e ai vertici dell'Alleanza di Secondigliano, è stata bloccata all'imbarco bagagli dell'aeroporto di Ciampino a Roma Leggi su tg.la7 (Di sabato 7 agosto 2021) La settantenne, capo dell'omonimo clan e ai vertici dell'Alleanza di Secondigliano, è stata bloccata all'imbarco bagagli dell'aeroporto di Ciampino a Roma

Advertising

Agenzia_Ansa : Arrestata all'aeroporto di Ciampino Maria Licciardi, capo dell'omonimo clan di camorra e figura di vertice dell'All… - fattoquotidiano : Camorra, arrestata in aeroporto a Ciampino Maria Licciardi: capo dell’omonimo clan e donna al vertice dell’Alleanza… - LaStampa : Camorra: arrestata Maria Licciardi, boss dell’omonimo clan. Fermata all’aeroporto di Ciampino - Lucia05149332 : RT @HuffPostItalia: Maria Licciardi arrestata: è la boss del clan omonimo - infoitinterno : Camorra, arrestata Maria Licciardi: stava per fuggire in Spagna -