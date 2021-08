Amichevoli estive 2021: gli impegni delle squadre di Serie A (Di sabato 7 agosto 2021) Sono già finite le vacanze per le 20 squadre di Serie A: il quadro delle Amichevoli estive 2021 A luglio le 20 squadre di Serie A si sono ritrovate in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione. Amichevoli estive 2021: in vista dell’inizio del prossimo campionato, fissato per il 21-22 agosto, le diverse formazioni affineranno la loro preparazione in Amichevoli estive con avversarie italiane ed estere. Ogni club programmerà diversamente il proprio percorso di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Sono già finite le vacanze per le 20diA: il quadroA luglio le 20diA si sono ritrovate in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione.: in vista dell’inizio del prossimo campionato, fissato per il 21-22 agosto, le diverse formazioni affineranno la loro preparazione incon avversarie italiane ed estere. Ogni club programmerà diversamente il proprio percorso di ...

Advertising

mauriziob58 : @tuttonapoli Alvino sei indifendibile, non si possono far pagare due amichevoli estive, che c…. c’entra l’abbonamen… - Renato_Corghi : @VPanatta Stanno allo stadio pure nelle amichevoli estive. Ma di che parlamo! - MomentiCalcio : #Amichevoliestive, pari del #Venezia col #Groningen: poker dell’Udinese - SalvatoreCalio : @Inter Mi avete persino tolto il gusto di vedere le amichevoli estive. - Mario34134693 : @Chiariello_CS Sono solo amichevoli estive, probabilmente la squadra che ha giocato a Cracovia andrebbe direttamente in serie B. -