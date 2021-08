Volkswagen ID 5 GTX | debutto in maschera a Monaco

Advertising

gigibeltrame : Ufficiale, all'IAA di Monaco Volkswagen mostrerà la ID.5 GTX pronta alla produzione #digilosofia… - Asgard_Hydra : Volkswagen ID.5 GTX, il SUV Coupé elettrico debutterà al Salone di Monaco - - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Ufficiale, all'IAA di Monaco Volkswagen mostrerà la ID.5 GTX pronta alla produzione) è st… - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Volkswagen ID.5 #GTX: il concept all'#IAA Mobility 2021 di #Monaco [FOTO] - motorionline : #Volkswagen ID.5 #GTX: il concept all'#IAA Mobility 2021 di #Monaco [FOTO] -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen GTX

Quattroruote

LaID.5100% elettrica, il primo suv coupé della casa debutterà in versione 'mascherata' all'IAA di Monaco in programma da 7 settembre. Il suv coupé sviluppato sulla piattaforma Med si ...La ID.5arriverà nelle concessionarie il prossimo anno. Nelle prossime settimane saranno ... Con questo modello il Gruppoconferma che che la strada scelta per far soldi anche nell'...Durante la prima edizione della fiera di Monaco dedicata alla mobilità, Volkswagen porterà il prototipo finale della ID.5 GTX, la versione coupe e sportiva del suo SUV elettrico. Lancio previsto nel 2 ...Volkswagen ID.5 GTX debutterà al Salone di Monaco 2021 che si terrà all'inizio del mese di settembre. L'annuncio è stato dato direttamente dal marchio tedesco e non stupisce più di tanto. La condivisi ...