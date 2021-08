Tony Bennett e Lady Gaga, insieme per Cole Porter (Di venerdì 6 agosto 2021) “Love for sale”, l’album tributo di Tony Bennett e Lady Gaga per Cole Porter uscirà ad ottobre in edizione standard, deluxe, vinile e box set da collezione. È già in preorder! Tony Bennett e Lady Gaga, dopo il successo datato 2014 di “Cheek to Cheek”, si ritrovano per “Love for Sale”. Il nuovo disco è un tributo a Cole Porter, all’interno del quale ci saranno duetti e interpretazioni soliste di entrambi gli artisti. Il primo brano ad anticipare “Love for sale” è il duetto di ... Leggi su atomheartmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) “Love for sale”, l’album tributo diperuscirà ad ottobre in edizione standard, deluxe, vinile e box set da collezione. È già in preorder!, dopo il successo datato 2014 di “Cheek to Cheek”, si ritrovano per “Love for Sale”. Il nuovo disco è un tributo a, all’interno del quale ci saranno duetti e interpretazioni soliste di entrambi gli artisti. Il primo brano ad anticipare “Love for sale” è il duetto di ...

