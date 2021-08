Tokyo 2020, Palmisano è d'oro: trionfo azzurro nella marcia 20 km (Di venerdì 6 agosto 2021) L'oro di Stano e il momento magico dell'atletica azzurra permettono di sognare in grande. Alle 9.30 al via la 20 km di marcia femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con tre italiane ai nastri... Leggi su ilmattino (Di venerdì 6 agosto 2021) L'oro di Stano e il momento magico dell'atletica azzurra permettono di sognare in grande. Alle 9.30 al via la 20 km difemminile alle Olimpiadi dicon tre italiane ai nastri...

Advertising

Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - lonneo90 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ?? - AlexVittadello : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, ORO PER ANTONELLA PALMISANO NELLA 20KM DI MARCIA FEMMINILE ?? -