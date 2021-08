Temptation Island | Manuela e Luciano pronti a fare il grande passo | la confessione

(Di venerdì 6 agosto 2021)Carriero ePunzo sono la coppia più amata dell’ultima edizione di: del resto non era mai successo che una fidanzata perdesse la testa per uno dei tentatori, lasciando la propria relazione tossica e iniziandone subito un’altra. Anzi il programma aveva abituato i telespettatori al ritorno delle coppie ”nonostante tutto” e forse proprio per...

... il nuotatore Manuel Bortuzzo , il rapper Moreno , l'erede dell'impero di Miss Italia, figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu , Raz Degan e Tommaso Eletti di. Le donne della ...Mentre Alessandro Autera e Davide Basolo devono placare le polemiche, Jessica Mascheroni ritrova l'amore? In queste ultime ore, i tre ex partecipanti di2021 stanno facendo discutere sul web. In particolare, i primi due hanno dato vita a un piccolo scontro a distanza. Ma a catturare l'attenzione è ora una foto condivisa da Jessica. ...Manuela Carriero e Luciano Punzo sono la coppia più amata dell’ultima edizione di Temptation Island: del resto non era mai successo che una fidanzata perdesse la testa per uno dei tentatori, lasciando ...Dopo Temptation Island: Jessica Mascheroni ha un nuovo fidanzato, ma non è il tentatore Davide Basolo: la FOTO e gli indizi ...