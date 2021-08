Sandra Milo è pronta a fare il Grande Fratello Vip la mia età non mi spaventa (Di venerdì 6 agosto 2021) Tra qualche tempo inizia la nuova edizione del “GF Vip”, già il cast comincia a prendere forma e dopo Giucas Casella e Katia Ricciarelli potrebbe entrare nella casa di Cinecittà anche un’altra vippona con una lunga carriera alle spalle. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 Sandra Milo ha rivelato che le piacerebbe tanto partecipare al Leggi su people24.myblog (Di venerdì 6 agosto 2021) Tra qualche tempo inizia la nuova edizione del “GF Vip”, già il cast comincia a prendere forma e dopo Giucas Casella e Katia Ricciarelli potrebbe entrare nella casa di Cinecittà anche un’altra vippona con una lunga carriera alle spalle. In un’intervista rilasciata a Novella 2000ha rivelato che le piacerebbe tanto partecipare al

Advertising

Eddaingenuo : RT @nichilismattivo: @Flaviaventosole Capisco che l’importante è esserci per non essere dimenticata. Ma già anni fa’ facesti la sciagurata… - Tiramis78433791 : @Elisa182 considerando poi chi ha intenzione di far ennrtrare, Tommaso di Temptation, forse Sandra Milo, e altri discutibili - nichilismattivo : @Flaviaventosole Capisco che l’importante è esserci per non essere dimenticata. Ma già anni fa’ facesti la sciagura… - SaCe86 : 'Voglio andare al #GFVip': l'appello della diva del cinema - LadyNews_ : #Moreno verso il #GrandeFratelloVip 6: #SandraMilo si è detta pronta -