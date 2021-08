Revisioni - La tariffa aumenterà dal 1 novembre (Di venerdì 6 agosto 2021) Scatterà il 1 novembre 2021 il clamoroso aumento della tariffa delle Revisioni, introdotto con un emendamento ispirato dalla lobby degli autoriparatori durante la discussione attorno alla legge di bilancio per il 2021, approvata dal parlamento alla fine dell'anno scorso. La tariffa base passa dunque da 45 a 54,95 euro (+22%). Se il controllo periodico viene effettuato, come di norma accade, in un centro Revisioni privato, a questa cifra vanno aggiunte l'Iva (22%), la tariffa motorizzazione (10,20 euro) e le spese postali (1,78 euro), per un totale di 79,02 euro, il 18% in più rispetto ai ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 6 agosto 2021) Scatterà il 12021 il clamoroso aumento delladelle, introdotto con un emendamento ispirato dalla lobby degli autoriparatori durante la discussione attorno alla legge di bilancio per il 2021, approvata dal parlamento alla fine dell'anno scorso. Labase passa dunque da 45 a 54,95 euro (+22%). Se il controllo periodico viene effettuato, come di norma accade, in un centroprivato, a questa cifra vanno aggiunte l'Iva (22%), lamotorizzazione (10,20 euro) e le spese postali (1,78 euro), per un totale di 79,02 euro, il 18% in più rispetto ai ...

