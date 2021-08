Advertising

DiMarzio : #Psg | #Pochettino su #Messi: 'Analizziamo le varie possibilità sul mercato e Leo è una di queste' - junews24com : Messi al PSG, Pochettino conferma: «Stiamo valutando» - - Dibbello : RT @RaimondoDM: Guardiola si tira fuori: 'Preso Grealish, gli abbiamo dato la 10. Eravamo convinti che Messi avrebbe rinnovato il contratto… - sportli26181512 : Pochettino: 'Messi al Psg? Se arriva lui, non parte Mbappé': L'allenatore dei parigini ha parlato apertamente del m… - ElijahKyama : Mauricio Pochettino on PSG signing Lionel Messi. -

Ultime Notizie dalla rete : Pochettino Messi

Se arrivanon parte Mbappé .". Sono le parole in conferenza stampa dell'allenatore del PSG Mauricio, alla vigilia della prima di Ligue1. Il mancato rinnovo fra il fuoriclasse ...quindi non smentisce il possibile arrivo di. E sul possibile addio di Mbappé: 'Prenderesignifica che Mbappé lascerà il club? No!' risponde ridendo.Mauricio Pochettino, in conferenza stampa, ha parlato anche del possibile clamoroso approdo di Lionel Messi al Psg Intervenuto in conferenza stampa alla viglia dell’incontro di campionato con il Troye ...Messi, l'attaccante argentino dopo l'essersi svincolato dal Barcellona è molto vicino a vestire la maglia del Paris Saint Germain ...