Metroid Dread, il teaser trailer giapponese introduce la storia del gioco – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 6 agosto 2021) Nintendo ha pubblicato un teaser trailer giapponese dedicato a Metroid Dread, che ci introduce alla storia del gioco con una breve ma significativa sequenza.. Metroid Dread si mostra in video con un teaser trailer giapponese che ci introduce alla storia del gioco. Appena poche sequenze, ma sufficienti per avere un’idea di cosa dovrà affrontare Samus Aran nella sua nuova avventura. Presentato con ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 6 agosto 2021)ha pubblicato undedicato a, che cialladelcon una breve ma significativa sequenza..si mostra in video con unche cialladel. Appena poche sequenze, ma sufficienti per avere un’idea di cosa dovrà affrontare Samus Aran nella sua nuova avventura. Presentato con ...

Advertising

infoitscienza : Metroid Dread – Teaser trailer giapponeseVideogiochi per PC e console | - AndreaLBNinja : Non guardate il nuovo Teaser di Metroid Dread conoscendo Nintendo contiene il 75% delle cutscene del gioco - svarioken : ?? Multiplayer, due preorder Switch scontati anche qui. ?? WarioWare: Get It Together!, 39,99€. •… - Tech_Gaming_it : Giochi Pre-Ordine in Offerta su Amazon ??Metroid Dread: - IGNitalia : Metroid Dread: su Amazon ora il preordine è scontato @IGNitalia -