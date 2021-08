Mario Draghi: "Condivido in pieno il reddito di cittadinanza" (Di venerdì 6 agosto 2021) ?È troppo presto per dire se verrà riformato ma il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo Condivido in pieno”. Lo dice il premier Mario Draghi parlando con i cronisti Palazzo Chigi. E aggiunge: “Le cose per l’economia italiana vannobene e si spera che vadano anche meglio”. Il premier prosegue: “Ieri ho ringraziato i ministri per il lavoro e la determinazione avuta in questi sei mesi di governo, nel disegnare e attuare l’agenda. Mentre ci avviamo tutti per prenderci queste due settimane di vacanza, il pensiero che bisogna tener chiaro è che tra due settimane ci vuole la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) ?È troppo presto per dire se verrà riformato ma il concetto alla base deldiio loin”. Lo dice il premierparlando con i cronisti Palazzo Chigi. E aggiunge: “Le cose per l’economia italiana vannobene e si spera che vadano anche meglio”. Il premier prosegue: “Ieri ho ringraziato i ministri per il lavoro e la determinazione avuta in questi sei mesi di governo, nel disegnare e attuare l’agenda. Mentre ci avviamo tutti per prenderci queste due settimane di vacanza, il pensiero che bisogna tener chiaro è che tra due settimane ci vuole la ...

