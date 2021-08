M5S, Conte eletto presidente dagli iscritti (Di venerdì 6 agosto 2021) Giuseppe Conte è il nuovo presidente del M5S. L’ex presidente del Consiglio è stato eletto capo politico dei Cinquestelle dagli iscritti sulla nuova piattaforma SkyVote con il 92,8% voti (62.242). Con l’ampio consenso alla sua leadership, ora Conte può mettere fine alle diatribe interne e buttarsi alle spalle le tensioni con Beppe Grillo. La votazione si è conclusa oggi, venerdì 6 agosto, alle 22. “Ho in mente un Movimento che si affermi come forza politica di massa, che agisca in modo corale, in cui ogni eletto o anche iscritto avverta la concreta ... Leggi su tpi (Di venerdì 6 agosto 2021) Giuseppeè il nuovodel M5S. L’exdel Consiglio è statocapo politico dei Cinquestellesulla nuova piattaforma SkyVote con il 92,8% voti (62.242). Con l’ampio consenso alla sua leadership, orapuò mettere fine alle diatribe interne e buttarsi alle spalle le tensioni con Beppe Grillo. La votazione si è conclusa oggi, venerdì 6 agosto, alle 22. “Ho in mente un Movimento che si affermi come forza politica di massa, che agisca in modo corale, in cui ognio anche iscritto avverta la concreta ...

Advertising

petergomezblog : M5s, al via su Skyvote la votazione per eleggere Giuseppe Conte presidente. Alle 13 hanno votato 20mila persone - petergomezblog : Conte da stasera leader del M5S, cosa cambia per il governo? - AzzolinaLucia : Si apre finalmente una nuova fase. E siamo pronti a viverla con grande entusiasmo. Uniti e protagonisti. #Conte… - ultimora_pol : #Italia I risultati della votazione: Sei favorevole alle elezione del prof. Giuseppe Conte alla carica di presiden… - geg471 : @Mov5Stelle @vitocrimi Evviva evviva hanno bocciato Conte. Il M5S di è liberato di Conte adesso tocca a Grillo. For… -