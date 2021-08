L' oro di Busà | il bronzo di Bottaro e la lingua del karate

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 agosto 2021) Prima Vivianamedaglia dinel kata. Poi Luigimedaglia d’oro nel kumite -75 Kg. Non si sa se ilresterà sport olimpico anche dopo Tokyo 2020 : probabilmente no. Ma intanto l’Italia ci sta facendo incetta di medaglie, confermando che il buon momento per lo sport nazionale vale anche in questa disciplina, una cui caratteristica è che oltre alle mosse il praticante deve imparare tutta la terminologia in giapponese. Come nel judo, peraltro. Ovviamente, così come una parola singola non costituiscese non è legata ad altre parole per formare una frase, anche le mosse singole ...