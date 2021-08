LIVE Tokyo 2020 – Karate: kumite femminile con Silvia Semeraro, aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 7 agosto 2021) La DIRETTA scritta del kumite maschile di Karate con Silvia Semeraro, valevole per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Si parte con l’elimination round con l’azzurra che sarà impegnata nella categoria +61 kg alle ore 7 italiane di sabato 7 agosto. Successivamente, in caso di passaggio del turno, Semeraro accederà alla semifinale delle ore 12:10, mentre un’eventuale finale per l’oro è prevista alle 12:45.Di seguito il programma completo. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA aggiornata minuto per minuto. COME SEGUIRE L’ELIMINATION ROUND IN ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Lascritta delmaschile dicon, valevole per le Olimpiadi di. Si parte con l’elimination round con l’azzurra che sarà impegnata nella categoria +61 kg alle ore 7 italiane di sabato 7 agosto. Successivamente, in caso di passaggio del turno,accederà alla semifinale delle ore 12:10, mentre un’eventuale finale per l’oro è prevista alle 12:45.Di seguito il programma completo. Sportface.it seguirà l’evento con unaaggiornata minuto per minuto. COME SEGUIRE L’ELIMINATION ROUND IN ...

