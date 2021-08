Liga, accordo a rischio con Cvc: manca il sostegno di Real Madrid e Barcellona (Di venerdì 6 agosto 2021) L’accordo fra la Liga e il fondo d’investimento CVC è a rischio, come riporta “El Economista”. Il fondo d’investimento non intende ratificare l’accordo – 2,7 miliardi di euro per il 10% delle quote della lega spagnola – senza il sostegno dei grandi club. E Real Madrid e Barcellona hanno messo in chiaro di essere contrari a questa operazione con una serie di comunicati pubblicati nella giornata di ieri. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) L’fra lae il fondo d’investimento CVC è a, come riporta “El Economista”. Il fondo d’investimento non intende ratificare l’– 2,7 miliardi di euro per il 10% delle quote della lega spagnola – senza ildei grandi club. Ehanno messo in chiaro di essere contrari a questa operazione con una serie di comunicati pubblicati nella giornata di ieri. SportFace.

