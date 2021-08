Il certificato, una scelta responsabile per ripartire (Di venerdì 6 agosto 2021) Si scrive «green pass», si legge responsabilità. Qualsiasi altra interpretazione, alla luce dei giorni di terrore passati chiusi in casa, dei lutti, delle sirene senza fine e delle bare dei nostri cari depositate nelle chiese in attesa di sepoltura, non è semplicemente ammissibile. Tanto meno quella della cessione di una quota di libertà in nome di una pseudo dittatura sanitaria, o altre teorie oltre il surreale che sembrano tanto appassionare negazionisti o complottisti da tastiera convinti di avere la verità in tasca o, peggio ancora, di trovarla nel delirio fuori controllo della rete. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 6 agosto 2021) Si scrive «green pass», si legge responsabilità. Qualsiasi altra interpretazione, alla luce dei giorni di terrore passati chiusi in casa, dei lutti, delle sirene senza fine e delle bare dei nostri cari depositate nelle chiese in attesa di sepoltura, non è semplicemente ammissibile. Tanto meno quella della cessione di una quota di libertà in nome di una pseudo dittatura sanitaria, o altre teorie oltre il surreale che sembrano tanto appassionare negazionisti o complottisti da tastiera convinti di avere la verità in tasca o, peggio ancora, di trovarla nel delirio fuori controllo della rete.

