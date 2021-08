"Green Pass? Pasticcio assurdo, persuasione con ricatto Ipocrisia, meglio l'obbligatorietà. Non vaccinare i bimbi" (Di venerdì 6 agosto 2021) "Il Green Pass è stato gestito male, dato che comunque autorizza la circolazione delle persone che possono essere portatrici del Covid-19. Ricordo che anche chi è vaccinato può infettare. Viene dato a questo provvedimento un peso che non ha". Maria Rita Gismondo - direttrice... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 6 agosto 2021) "Ilè stato gestito male, dato che comunque autorizza la circolazione delle persone che possono essere portatrici del Covid-19. Ricordo che anche chi è vaccinato può infettare. Viene dato a questo provvedimento un peso che non ha". Maria Rita Gismondo - direttrice... Segui su affaritaliani.it

