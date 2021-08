Green Pass a scuola, università e nei trasporti (Di venerdì 6 agosto 2021) Approvato il nuovo decreto. Draghi: “Con cautela e coraggio tenuto Covid sotto controllo” “Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del Green Pass per gestire questa fase epidemica. In questa fase la scelta del governo è investire sul Pass per evitare chiusure e tutelare liberta”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Ci impegniamo perche la scuola possa aprire in sicurezza in presenza da settembre e disponiamo il Pass obbligatorio per tutto il personale scolastico, lo stesso per ... Leggi su udine20 (Di venerdì 6 agosto 2021) Approvato il nuovo decreto. Draghi: “Con cautela e coraggio tenuto Covid sotto controllo” “Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento delper gestire questa fase epidemica. In questa fase la scelta del governo è investire sulper evitare chiusure e tutelare liberta”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Ci impegniamo perche lapossa aprire in sicurezza in presenza da settembre e disponiamo ilobbligatorio per tutto il personale scolastico, lo stesso per ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass DAL 6 AGOSTO GREEN PASS Da venerdì 6 agosto in zona bianca (e anche nelle altre zone di rischio, sempreché l'attività non sia sottoposta a chiusura), sarà necessario il c.d. "green pass" per accedere anche: - ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso - non è necessario per il consumo ai tavoli all'aperto o al bancone ...

Green pass, vaccini, terza dose: le risposte ai dubbi dei catanesi L'ora x è scattata. Da oggi il semaforo verde per poter accedere a ristoranti e locali al chiuso, oltre che musei, teatri e cinema, è dato dal possesso del green pass. Una prescrizione che pare aver convinto chi ha voglia di tornare a uscire in piena libertà, ma diffidenti e no vax ci sono sempre. Ma l'aumento dei contagi, dei ricoveri e l'incubo di una ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa La Cnn licenzia tre dipendenti: «Erano entrati in sede a New York senza essere vaccinati» Vaccini e Green pass, inizia la battaglia sul lavoro. La Cnn ha licenziato tre dipendenti: erano entrati nel quartier generale dell'emittente a New York pur non essendo vaccinati contro ...

Gli esercenti veneziani: «App difficoltosa per il controllo dei certificati» VENEZIA. Esenzione dal Green pass nei ristoranti degli alberghi, sospiro di sollievo per la categoria. Da Venezia alle spiagge, laghi o montagna, gli albergatori sono soddisfatti della decisione ...

