Eventi e scadenze del 6 agosto 2021

(Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Lunedì 02/08/Borsa: Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a martedì 31/08/) Venerdì 06/08/Appuntamenti: G20 – Research Ministers’ Meeting Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia; Le riserve ufficiali della Banca d’Italia Banca d’Italia – Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 13/08/) Rating sovrano – Norvegia – Fitch pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano – Lussemburgo – DBRS pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano – Malta- Moody’s pubblica la revisione del merito ...

Lunedì 02/08/2021 Borsa : Italia - Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a martedì 31/08/2021) Venerdì 06/08/2021 Appuntamenti : G20 - Research Ministers' Meeting Banca d'Italia - ...