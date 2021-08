Covid, Michetti: “Io vaccinato, ma rispetto chi non lo fa” (Di venerdì 6 agosto 2021) ‘Io mi sono vaccinato con consapevolezza, ma rispetto l’idea di chiunque la pensi in maniera diversa da me”. Lo ha detto il candidato del centrodestra a sindaco di Roma Enrico Michetti, ospite a ‘L’aria che tira’ su La7. “Penso che in tutti questi provvedimenti vada bilanciato il diritto alla salute e al lavoro. E’ un equilibrio che deve trovare il Governo, è sua responsabilità. Se lo fa il governo è chiaro che la devo condividere perché hanno una cabina di regia e probabilmente ritengono che ci sia un rischio ma rispetto anche chi ritiene di pensarla in maniera diversa e non si vaccina perché è diritto di ognuno decidere ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) ‘Io mi sonocon consapevolezza, mal’idea di chiunque la pensi in maniera diversa da me”. Lo ha detto il candidato del centrodestra a sindaco di Roma Enrico, ospite a ‘L’aria che tira’ su La7. “Penso che in tutti questi provvedimenti vada bilanciato il diritto alla salute e al lavoro. E’ un equilibrio che deve trovare il Governo, è sua responsabilità. Se lo fa il governo è chiaro che la devo condividere perché hanno una cabina di regia e probabilmente ritengono che ci sia un rischio maanche chi ritiene di pensarla in maniera diversa e non si vaccina perché è diritto di ognuno decidere ...

