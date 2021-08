“Condivido il concetto alla base del Reddito di cittadinanza”. Draghi blocca gli assalti dei partiti: “È presto per parlare di riforma” (Di venerdì 6 agosto 2021) “È troppo presto per dire se il Reddito di cittadinanza se verrà riformato, ridisegnato, se cambierà platea. Quello che vorrei dire è che il concetto alla base del Reddito di cittadinanza io lo Condivido in pieno“. Con due frasi Mario Draghi mette la parola fine ai piani di assalto alla misura anti-povertà varata dal primo governo Conte. E rinvia a data da destinarsi la riforma dell’istituto, che alcuni partiti sognavano già in autunno. Nel “saluto” ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) “È troppoper dire se ildise verràto, ridisegnato, se cambierà platea. Quello che vorrei dire è che ildeldiio loin pieno“. Con due frasi Mariomette la parola fine ai piani di assaltomisura anti-povertà varata dal primo governo Conte. E rinvia a data da destinarsi ladell’istituto, che alcunisognavano già in autunno. Nel “saluto” ai ...

