Caro Landini, ci vuole più coraggio su green pass e vaccini (Di venerdì 6 agosto 2021) Al direttore - Sbaglio o i sindacati, sui vaccini e sul green pass, si stanno muovendo come si muoveva Alberto Tomba tra le bandierine dello slalom?Luca Martini Come dice un Caro amico sindacalista, il sindacato, oggi, può avere ancora un senso se è anche una scuola di responsabilità. Un sindacato che si nasconde, che non ha il coraggio di fare appelli sui vaccini, che non ha la forza di schierarsi a favore del green pass, che poi significa schierarsi a favore della sicurezza dei lavoratori, è un sindacato che decide, nella stagione delle responsabilità, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 6 agosto 2021) Al direttore - Sbaglio o i sindacati, suie sul, si stanno muovendo come si muoveva Alberto Tomba tra le bandierine dello slalom?Luca Martini Come dice unamico sindacalista, il sindacato, oggi, può avere ancora un senso se è anche una scuola di responsabilità. Un sindacato che si nasconde, che non ha ildi fare appelli sui, che non ha la forza di schierarsi a favore del, che poi significa schierarsi a favore della sicurezza dei lavoratori, è un sindacato che decide, nella stagione delle responsabilità, ...

Advertising

Ettore572 : RT @juvemyheart: Purtroppo caro Landini, le varianti le determinano proprio i vaccini. E lo dice Burioni il che è tutto dire #staseraitalia - Ettore572 : RT @saggiadecisione: Prevedo un notevole aumento di lavoro per i giuslavoristi, caro #Landini #StaseraItalia - juvemyheart : Purtroppo caro Landini, le varianti le determinano proprio i vaccini. E lo dice Burioni il che è tutto dire #staseraitalia - saggiadecisione : Prevedo un notevole aumento di lavoro per i giuslavoristi, caro #Landini #StaseraItalia - alessandradale0 : RT @ELiberati: Caro Landini, se non ti vaccini ti discrimino eccome. Perché la prima tutela da rispettare é proprio la vaccinazione, senza… -