Barça TV saluta Messi, in onda uno speciale con tutti i suoi gol: durerà più di cinque ore (Di venerdì 6 agosto 2021) Barça TV ha deciso di salutare Leo Messi con uno speciale, in onda questa sera, che raccoglie tutte le sue reti in blaugrana. La trasmissione inizierà alle 23.15 e avrà una durata di cinque ore e quindici minuti, in cui si potranno ammirare tutti i 683 gol della Pulga con i colori del Barcellona. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021)TV ha deciso dire Leocon uno, inquesta sera, che raccoglie tutte le sue reti in blaugrana. La trasmissione inizierà alle 23.15 e avrà una durata diore e quindici minuti, in cui si potranno ammirarei 683 gol della Pulga con i colori del Barcellona. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

