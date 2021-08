Antonella Palmisano | oro nella marcia con fiori tra i capelli tricolori

(Di venerdì 6 agosto 2021)conquista la medaglia d’oroa Tokyo 2020. Lo conquista con un’acconciaturata. Un trionfo di stile e di sport:, 30 anni, nata a Mottola, in Puglia, si è regalata un oro olimpico. Un regalo che arriva nel giorno del suo 30esimo compleanno. Oggi 6 agosto 2021,compie 30 anni. Latrice italiana ha conquistano il primo posto del podio con un beauty look studiato nei minimi dettagli…. ...

Advertising

Coninews : LA MARCIA TRIONFALE DI ANTONELLA! ???????? L'ottavo sigillo dell'#ItaliaTeam arriva ancora da Sapporo! Antonella… - Eurosport_IT : DOMINIO ITALIAAAAAAAA ?????? Antonella Palmisano vince la 20km di marcia femminile il giorno dopo l'oro di Massimo St… - Eurosport_IT : Antonella Palmisano fa quello che avrebbe fatto ognuno di noi dopo la vittoria di un oro Olimpico: Cantare 'Po-po-… - MarcG_69 : RT @paoloigna1: Invece che regarlarsi una torta una bella medaglia d'oro! Tanti auguri Antonella #Palmisano #Tokyo2020 - ivarrkosto : RT @Eurosport_IT: Ve lo diciamo sul serio: non ci dovete svegliare!!! ?? Massimo STANO - 20km marcia maschile ?? Antonella PALMISANO - 20km… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Palmisano

Una gara dominata dall'inizio alla fine.ha vinto la medaglia d'oro nella 20 km di marcia femminile alle olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurra ha condotto la gara sempre in testa staccando nel finale le avversarie e ...Dalla nostra inviata Erika Primavera TOKYO - Splendida doppietta di ori per l'Italia della marcia:è medaglia d'oro nella 20 km di marcia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in 1h29 12. Medaglia d'argento per la colombiana Sandra Lorena Arenas, bronzo per la cinese Hong Liu. Un ...Nel giorno dell’oro (l’ottavo per l’Italia) di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia femminile (quattro titoli olimpici nell’atletica: mai accaduto prima di quest’edizione dei Giochi) e della fina ...Tokyo 2020 Antonella Palmisano conquista l'oro nella marcia: doppietta sui 20 km dopo Stano, pugliese anche lei, di Mottola ...