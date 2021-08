Alicia Keys ha venduto la casa di Phoenix (finalmente) (Di venerdì 6 agosto 2021) Finalmente Alicia Keys ce l’ha fatta: dopo 5 anni la popstar e suo marito, il produttore Swizz Beatz, sono riusciti a vendere la loro villa sulla Camelback Mountain a Phoenix. Partiti da una richiesta di quasi 4 milioni di dollari, hanno ceduto per 3,1 milioni. Un affare per chi l’ha comprata: è una casa di design con vista sulle montagne dell’Arizona e lo skyline della città poco distante, con ogni tipo di comfort di lusso si possa immaginare. Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) Finalmente Alicia Keys ce l’ha fatta: dopo 5 anni la popstar e suo marito, il produttore Swizz Beatz, sono riusciti a vendere la loro villa sulla Camelback Mountain a Phoenix. Partiti da una richiesta di quasi 4 milioni di dollari, hanno ceduto per 3,1 milioni. Un affare per chi l’ha comprata: è una casa di design con vista sulle montagne dell’Arizona e lo skyline della città poco distante, con ogni tipo di comfort di lusso si possa immaginare.

