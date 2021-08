Vincere e dirsi addio | Lukaku verso Londra

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il Chelsea stringe i tempi, pronti 130 milioni per il bomber belga: il club che ha rifiutato soldi freschi a febbraio adesso cerca liquidità di MATTIA TODISCO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vincere dirsi

left

Il Chelsea stringe i tempi, pronti 130 milioni per il bomber belga: il club che ha rifiutato soldi freschi a febbraio adesso cerca liquidità di MATTIA TODISCOEra ora diaddio. Le luci si spensero e dopo un lunghissimo e dolorosissimo abbraccio ... Si muove e parla con la rilassatezza di chi, non solo è sicuro di, ma ha anche la presunzione di ...Il Chelsea stringe i tempi, pronti 130 milioni per il bomber belga: il club che ha rifiutato soldi freschi a febbraio adesso cerca liquidità ...Lukaku e l'Inter potrebbero dirsi addio: la cessione del centravanti belga al Chelsea sarebbe un errore imperdonabile ...