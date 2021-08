(Di giovedì 5 agosto 2021)DEL 5 AGOSTOORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1NAPOLI ANCORA DISAGI A CAUSA DI UN RIBALTAMENTO DI UN AUTOCARRO AVENUTO IN MATTINATA. PERMANGONO INFATTI CODE IN DIREZIONE NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONESUD E COLLEFERRO PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A12TARQUINIA VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE AD UN INCIDENTE AVVENUTO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI IN DIREZIONEPASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTENA TRA LA ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - angheluruju11 : RT @romadailynews: ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2021 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio #traff… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

Modifiche allaPer permettere lo svolgimento del Mercato Antiquario, domenica 8 e 22 agosto dalle ore 5 alle 22 in via, via Cavour, piazza Gavinana, via Cino, via Buozzi, via Curtatone ...Il serviziodella Provincia di Piacenza informa che, in seguito ai sopralluoghi periodici eseguiti ... Aperti oltre le 21, tre minimarket sanzionati in viae via Colombo. Blocca i passanti ...