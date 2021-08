Uomini e Donne, doloroso addio dopo 4 anni insieme: “È cambiato tutto” (Di giovedì 5 agosto 2021) Uomini e Donne, doloroso addio dopo 4 anni insieme: le parole pronunciate poco fa lasciato tutti i fan impietriti. Eleonora Rocchini, oggi famosissima fashion blogger che qualche anno fa ha partecipato a Uomini e Donne, quando provò a corteggiare il tronista Oscar Branzani con il quale è stata fidanzata ufficiale, nonostante si sia voluta estrapolare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 5 agosto 2021): le parole pronunciate poco fa lasciato tutti i fan impietriti. Eleonora Rocchini, oggi famosissima fashion blogger che qualche anno fa ha partecipato a, quando provò a corteggiare il tronista Oscar Branzani con il quale è stata fidanzata ufficiale, nonostante si sia voluta estrapolare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

lauraboldrini : Rischia fino a 12 anni di carcere @by_kalesnikava. Oggi inizia il processo a porte chiuse. La sua colpa? Essersi o… - Coninews : Che forza i nostri ragazzi! ??La 4x100 mista uomini e ???????la 4x100 mista donne sono in FINALE! Nell’ultima giornat… - ItalianNavy : Appontaggio del primo F-35B a bordo di #naveCavour.Grande soddisfazione per il risultato raggiunto dagli uomini e d… - news48it : Si tratta di formare donne e uomini a contatto col pubblico coinvolgendo, ad esempio, alberghi, ristoranti, farmaci… - samilsocialista : RT @yenisey74: Per esempio, il Parlamento cubano ha la parità tra uomini e donne senza bisogno di quote da legge,con un 53,22% di posti oc… -